Arbeitslosenzahl steigt im November im Vorjahresvergleich

Die Arbeitslosenzahl in Deutschland hat im November im Vorjahresvergleich erneut zugelegt.

Wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mitteilte, kletterte die Zahl um 111.000 Personen auf 2,885 Millionen Menschen. Gegenüber dem Vormonat Oktober sank die Zahl, wie um diese Jahreszeit üblich, und zwar um 26.000 Personen, die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 6,1 Prozent.

“Die Schwäche der Konjunktur hält an und der Arbeitsmarkt bleibt ohne Schwung”, sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA) Andrea Nahles. “Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung haben im November saisonüblich abgenommen. Die Zahl der Beschäftigten stagniert und die Arbeitskräftenachfrage bleibt verhalten.”

Laut der neuesten zur Verfügung stehenden Daten für September legt auch die Kurzarbeit ganz aktuell zu – im Vorjahresvergleich geht sie aber zurück. In diesem Monat wurde nach vorläufigen hochgerechneten Daten für 209.000 Beschäftigte konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt, das waren 37.000 mehr als im Vormonat, aber 8.000 weniger als im September des Vorjahres.