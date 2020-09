Arbeitslosenzahl steigt weiter – leichte Zeichen der Besserung

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im September erneut gestiegen. Im neunten Monat des Jahres waren in der Bundesrepublik 2,847 Millionen Personen arbeitslos gemeldet und damit 613.000 mehr als vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg mit. Gegenüber dem Vormonat sank die Arbeitslosenzahl unterdessen um 108.000. Die Arbeitslosenquote ging dabei um 0,2 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent zurück.

Bundesagentur für Arbeit, über dts Nachrichtenagentur

„Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Arbeitsmarkt sind nach wie vor deutlich sichtbar“, sagte BA-Chef Detlef Scheele. Es zeigten sich aber leichte Zeichen der Besserung. Die Unterbeschäftigung, die auch Personen in entlastenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und in kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit berücksichtigt, sank gegenüber dem Vormonat um 26.000. Insgesamt lag die Unterbeschäftigung im September bei 3,613 Millionen Personen.

Das waren 462.000 mehr als vor einem Jahr. Die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften war zu Beginn der Coronakrise massiv zurückgegangen, aktuell hat sie sich auf niedrigem Niveau stabilisiert. Im neunten Monat des Jahres waren 591.000 Arbeitsstellen bei der BA gemeldet, 197.000 weniger als vor einem Jahr. Saisonbereinigt erhöhte sich der Bestand der bei der BA gemeldeten Arbeitsstellen um 3.000.