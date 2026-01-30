type here...
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Arbeitslosigkeit in Hamburg steigt zum Jahresbeginn auf höchsten Januarwert seit 2006

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist im Januar auf 97.264 gestiegen. Das teilte die Agentur für Arbeit Hamburg mit. Damit erreicht die Arbeitslosigkeit den höchsten Januarwert seit dem Jahr 2006, als 101.878 Menschen ohne Arbeit waren. Im Vergleich zum Vormonat Dezember stieg die Zahl um 4.683 oder 5,1 Prozent, gegenüber dem Vorjahresmonat Januar 2025 liegt der Anstieg bei 4.132 Personen oder 4,4 Prozent. Die Arbeitslosenquote kletterte auf 8,6 Prozent.

Bundesagentur für Arbeit (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Trotz des Anstiegs der Arbeitslosigkeit verzeichnet Hamburg weiterhin eine Rekordbeschäftigung. Im November 2025 arbeiteten 1.097.400 Menschen in sozialversicherungspflichtigen Jobs, so viele wie nie zuvor. Die Entwicklung auf Bundesebene fällt hingegen negativ aus. Die Agentur für Arbeit führt den Anstieg der Arbeitslosigkeit unter anderem auf das schwierige wirtschaftliche Umfeld, das Bevölkerungswachstum und die Attraktivität des Hamburger Arbeitsmarktes für Bewerber aus der Metropolregion und dem Ausland zurück.

Besonders stark stieg die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen unter 25 Jahren (plus 17,3 Prozent), Akademikern (plus 9,9 Prozent) und Langzeitarbeitslosen (plus 9,4 Prozent). Gleichzeitig beendeten im Januar fast 5.000 zuvor arbeitslose Hamburger ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, ein Plus von 14 Prozent zum Vorjahr. Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen sank hingegen auf 14.077, ein Rückgang von 14,3 Prozent im Jahresvergleich.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Augsburg | Freispruch für Notfallsanitäter nach Vorwurf der fahrlässigen Tötung

0
Augsburg. Im vielbeachteten Verfahren um eine mutmaßlich fehlerhafte Notfallversorgung...
Augsburg Stadt

Augsburgs Freilichtbühne: Sofortige Schließung wegen schlechtem Zustand notwendig

0
Augsburg steht vor einer unerwarteten zusätzlichen Baustelle: Die Freilichtbühne...
Polizeimeldungen Bayern

Sprengstofffund auf A3: Autobahn bei Regensburg komplett gesperrt, zwei Personen festgenommen

0
Auf der A3 kam es am Freitagmorgen (30.01.2026) gegen 02:00...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großbrand in Lagerhalle im Gewerbering Brunnen fordert massiven Feuerwehreinsatz

0
Heute Nachmittag, kurz vor 16 Uhr, brach in einer...

Neueste Artikel