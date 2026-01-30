Arbeitslosigkeit in Thüringen steigt im Januar

Die Arbeitslosigkeit in Thüringen ist im Januar gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte, waren im Freistaat 74.146 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 4.802 Personen mehr als im Vormonat Dezember und 1.657 mehr als im Januar des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 6,7 Prozent.

Der Anstieg sei überwiegend saisonal bedingt, erklärte Markus Behrens, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen. Gründe seien das Auslaufen befristeter Beschäftigungen, das Ende von Saisonverträgen nach dem Weihnachtsgeschäft und witterungsbedingte Winterpausen im Baugewerbe. Gleichzeitig zeige sich zunehmend die konjunkturelle Schwäche.

Trotz des Anstiegs bei der Arbeitslosigkeit bleibe die Nachfrage nach Arbeitskräften stabil. Den Arbeitsagenturen und Jobcentern seien im Januar 14.885 offene Stellen gemeldet gewesen. Arbeitgeber hätten 2.847 neue Stellen gemeldet, was einem Plus von 13,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspreche. Die sogenannte Unterbeschäftigung, die auch Personen in Maßnahmen oder mit Sonderstatus erfasst, sank hingegen leicht auf 88.313 Personen.