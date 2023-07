Arbeitslosigkeit nur bei ausgebildeten Fachkräften stark gesunken

Obwohl im vergangenen Jahr durchschnittlich fast 2,5 Millionen Menschen ohne Arbeit waren, können viele offene Stellen nicht besetzt werden, die sogenannte Fachkräftelücke ist mit 633.000 vakanten Posten so groß wie nie. Das zeigt ein Bericht des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln), über den der „Spiegel“ berichtet. 2013 lag diese Zahl noch bei knapp 138.000. Am stärksten vergrößerte sich die Kluft in diesem Zeitraum bei Hochqualifizierten wie Akademikern oder Meistern: um 405 Prozent auf 277.000. Bei den Fachkräften mit Berufsausbildung gab es bei der Differenz der offenen Stellen zu den passend qualifizierten Arbeitslosen eine Zunahme von 83.000 auf 355.000. Deutliche Unterschiede zeigen sich jedoch in der Entwicklung der Arbeitslosigkeit: Bei den Fachkräften mit Berufsausbildung sank sie binnen zehn Jahren um 44 Prozent, hier konnten Unternehmen Löcher über die Einstellung von Arbeitslosen stopfen.

Vermesser, über dts Nachrichtenagentur

Inzwischen sind die Arbeitsmarktchancen von Fachkräften ausgezeichnet und dürften aufgrund des demografischen Wandels sogar noch besser werden. Bei Hochqualifizierten betrug der Rückgang seit 2013 lediglich vier Prozent, da sie bereits damals selten arbeitslos waren. Die Zahl der arbeitslosen Geringqualifizierten hingegen stieg.