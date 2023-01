Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zeigt sich aufgrund aktueller Krankenstände in Unternehmen alarmiert.

„Das macht mir große Sorgen“, sagte Heil am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos in einem Gespräch mit RTL/ntv.

Obwohl der Arbeitsschutz und moderne Medizin in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Rückgang bei Erkrankungen von Erwerbstätigen geführt habe, steige die Zahl der Arbeitsunfähigen aktuell wieder an. „Wir haben eine Zunahme von psychischen Erkrankungen. Von Menschen, die aus der Bahn geworfen werden und deshalb nicht mehr arbeitsfähig sind“, so Heil. Deshalb sei „gesundes Arbeiten, übrigens auch flexible Arbeitszeitmodelle für Beschäftigte ganz, ganz wichtig, damit Menschen auch gesund bis zur Rente kommen können“. Um psychische Belastungen zu verringern brauche es „gute Vereinbarungen zwischen Unternehmen und Beschäftigten“.