Arbeitsminister verteidigt 3G am Arbeitsplatz

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die geplante Einführung einer generellen 3G-Regel am Arbeitsplatz verteidigt. „Ich kann verstehen, dass das Aufwand ist für Beschäftigte und Arbeitgeber, aber die Frage ist, was ist die Alternative“, sagte er am Donnerstag im ZDF-Morgenmagazin. Die Wirtschaft könne man nicht insgesamt in Lockdown-Maßnahmen schicken.

Corona-Schnelltest, über dts Nachrichtenagentur

Die Corona-Lage sei aktuell tatsächlich ernst. „Es gilt, dass man jetzt Betriebe nur noch betreten kann als Beschäftigter, wenn man geimpft, genesen oder getestet ist.“ Das habe der Arbeitgeber jeden Tag zu kontrollieren.

Das stelle die Unternehmen zwar vor Herausforderungen, es sei aber notwendig, so Heil.