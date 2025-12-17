Newsletter
Mittwoch, Dezember 17, 2025
2.9 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Arbeitsministerin lehnt Vorfestlegungen für Rentenkommission ab

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) will, dass die Rentenkommission ohne Vorfestlegungen an die Arbeit geht. “Die Kommission wird über alles sprechen”, sagte Bas zu “Politico” (Mittwoch). “Ziel ist es, für die Menschen langfristig eine gute und stabile Alterssicherung zu garantieren.”

Arbeitsministerin Lehnt Vorfestlegungen Für Rentenkommission Ab
Bärbel Bas (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bas forderte Kompromissbereitschaft von allen Beteiligten. “Wir werden uns alle bewegen müssen”, so die SPD-Vorsitzende. “Ich werde aber immer klar für die Interessen der Menschen eintreten, die auf eine stabile Rente angewiesen sind nach einem Leben voller Arbeit, die früh angefangen haben zu arbeiten und ihren Beitrag geleistet haben.”

Die Arbeitsministerin sagte, ihr sei wichtig gewesen, dass in der Kommission “bei so einem gesellschaftlich wichtigen Thema” alle Seiten und Perspektiven vertreten seien. “Ich freue mich, dass die Kommission nun im Januar zügig die Arbeit aufnehmen kann.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bayern

Presse Augsburg-Geschenktipp | DIAMONDS – Die besten Ehrlich Brothers-Illusionen aus 10 Jahren Tour

Anzeige 0
Anzeige | Aufgrund der großen Nachfrage begeistern die EHRLICH BROTHERS mit DIAMONDS von Dezember bis Mai 2026 ein letztes Mal mit ihrer ganz besonderen Show in den größten Arenen Europas. Am 27/28.02. und 01.03.2026 bringen sie mit DIAMONDS in insgesamt fünf Zusatzshows ihre spektakulärsten Illusionen aus zehn Jahren in München in der Olympiahalle auf die Bühne.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 15.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Politik & Wirtschaft

Forsa: SPD fällt wieder auf Allzeittief

0
In der von Forsa gemessenen politischen Stimmung zeigt sich...
Polizei & Co

Brandtstiftung im Hotelturm Augsburg? Polizei ermittelt Tatverdächtigen

0
Antonsviertel – Am Mittwochabend (03.12.2025) ist es zu einem...

Neueste Artikel