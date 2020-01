Arbeitssieg | ERC Sonthofen schlägt den TEV Miesbach

Die Bulls Sonthofen feiern einen 3:1-Arbeitssieg gegen den erwartet starken Gegner aus Miesbach.

Im ersten Drittel drückten anfangs die Miesbacher den ERC in deren Drittel und kamen zu einigen Chancen. Die Defensive der Bulls hielt jedoch Stand und im weiteren Verlauf übernahm Sonthofen das Spielgeschehen. So gelang dem ERC in der siebten Spielminute der Führungstreffer: Santeri Ovaska brachte die Bulls mit 1:0 in Führung. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein weitestgehend ausgeglichenes Spiel, mit leichten Vorteilen aufseiten des ERC. Bis zur 19. Minute dauerte es jedoch, bis der nächste Treffer fallen sollte. Bei angezeigter Strafe gegen den TEV, nutzten die Bulls die numerische Überzahl und bauten die Führung durch Kapitän Marc Sill auf 2:0 aus. Damit ging es auch in die erste Drittelpause.

Auch im zweiten Drittel blieb der TEV der erwartet unangenehme Gegner für die Bulls. Immer wieder musste Christian Schneider im Tor des ERC in höchster Not retten. Doch auch Anian Geratsdorfer aufseiten des TEV Miesbach machte eine hervorragende Partie und hielt sein Team ebenfalls im Spiel. So sollten also keine weiteren Treffer im zweiten Drittel fallen und es ging in die letzte Pause.

Im letzten Drittel zeigte sich Miesbach nochmals mit Druck und der ERC schwächte sich selbst. Und dann die Überraschung: In Unterzahl setzte sich Edgars Homjakovs mit einer starken Einzelleistung gegen die Abwehr der Miesbacher durch und traf zum 3:0, bei eigener Unterzahl. Im Anschluss störten zunehmend Strafzeiten das Spielgeschehen und es entstand kein wirklicher Spielfluss mehr. Kurz vor Ende nutzen die Miesbacher noch eine Überzahl und setzten durch Grabmaier den 3:1-Schlusspunkt.

Weiter geht es für die Bulls am Sonntag bei den Passau Black Hawks. Spielbeginn ist dort um 18:30 Uhr.