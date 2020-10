Arbeitssieg | FC Memmingen bezwingt den TSV Rain im Ligapokal

Die Erleichterung war den Verantwortlichen des FC Memmingen am späteren Dienstagabend anzumerken. Zum einen darüber, dass sich der völlig neuformierte Kader nach der Abfuhr gegen Illertissen im zweiten Ligapokal-Spiel gegen den TSV Rain durchaus wettbewerbsfähig zeigte. Der 1:0 (0:0) Arbeitssieg war gut für das Selbstvertrauen. Zum anderen, dass weitere Fortschritte erkennbar sind und sich die jungen Spieler dieses Mal keine bösen Patzer leisteten, die noch zu der hohen Illertissen-Niederlage geführt hatten.

Erleichterung herrschte beim Vorsitzenden Armin Buchmann auch darüber, dass das Regionalliga-Punktspiel am Samstag in Garching nicht stattgefunden hat. Wie berichtet, war die Begegnung wegen des Corona-Verdachts eines Garchinger Spielers kurzfristig abgesagt worden, als sich die Memminger schon auf der Anreise befanden. Zunächst war der betreffende Spieler erst negativ, dann aber doch positiv getestet worden. „Wären wir in Garching angetreten, wäre jetzt unsere gesamte Mannschaft mit Trainer- und Betreuerstab zwei Wochen in Quarantäne“, mutmaßt Buchmann, der sich für sein Gedanken entschuldigte, dass die Garchinger für die Absage andere Gründe gehabt haben könnten und drückt sein Bedauern für den VfR aus, der jetzt vier, möglichweise sogar fünf Spielausfälle hintereinander zu verkraften hat.

Der FC Memmingen bangte zwar auch noch, ob die Begegnung gegen Rain wegen steigender Infektionszahlen in der Stadt planmäßig ausgetragen werden kann. Sportveranstaltungen sind von neuerlichen Beschränkungen jedoch ausgenommen, sodass die Partie vor Zuschauern abrollen konnte. Knapp 200 der treuesten Fans hatten sich eingefunden und konnten im Dauerregen fast alle auf der Tribüne Platz nehmen.

Inwieweit sich beide Trainer so richtig in den Karten schauen ließen, bleibt abzuwarten. Denn wichtiger als der Ligapokal ist das Treffen am kommenden Samstag (13 Uhr) in Rain, wenn um Regionalliga-Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geht. FCM-Trainer Esad Kahric bot keinen gelernten Mittelstürmer auf, sondern stellte Timo Gebhart in die Spitze. Dass der 31-jährige Routinier sich wohl auch selbst eher in der Rolle des Vorbereiters sieht, wurde schon nach wenigen Sekunden deutlich. Allein vor dem Kasten zog er nicht ab, sondern legte quer, freilich ohne dass hier ein Mitspieler mitgelaufen wäre. Dass es noch an Abstimmung fehlt, wurde auch in anderen Situationen deutlich, als Gebharts Ideen – erst sein zweites Spiel – keinen Abnehmer fanden. Wenn es mal klappte, brannte es vor dem Kasten des Gegners.

Kahric probierte noch einiges aus, stellte taktisch mehrmals während der 90 Minuten um und ließ sein Personal auf verschiedenen Positionen rotieren. So fand sich der 19-jährige Tobias Schmölz erstmals in der Startelf. Der gleichaltrige Ikenna Ezeala rückte von der Abwehr dafür wieder auf seine eigentliche Position im offensiven Mittelfeld. A-Junior Dennis Picknik (18) deutete an, dass er – als gelernter Verteidiger – der von Kahric zugedachten Rolle im zentralen Mittelfeld durchaus gewachsen sein könnte. Und schließlich ging der einzige Treffer des Abends auch auf das Konto von einem der ganz Jungen: Nico Fundel (19) zog gleich nach der Halbzeitpause aus der zweiten Reihe ab und machte das 1:0 (47. Minute).

In der Ligapokal-Vorrunde Südwest liegt der FC Memmingen (3 Punkte, 1:4 Tore) nun hinter dem FV Illertissen (4 Punkte, 8:4 Tore) und vor Rain (1 Punkt, 4:5 Tore) auf dem zweiten Platz. Die Rückspiele finden im November statt. Die beiden Erstplatzierten erreichen sicher die nächste Runde.

FC Memmingen: Özhitay – Schmölz, Brugger, Gräser (81. Kollmann), Portella – Mihajlovic, Picknik (70. Wilke), Fundel – Ezeala, Gebhart, Akcakaya (46. Leyla).

TSV Rain: Zech – Bobinger, Schröder, Bär, Müller J (61. Müller S.), Gracic, Königsdorfer (46. Cosic), Kurtishaj (73. Käser), Brandt (73. Greppmeir), Knötzinger, Abou-Khalil (61. Ekin).

Tor: 1:0 (47.) Fundel. – Schiedsrichter: Hummel (Betzigau).

Gelbe Karten: Leyla, Wilke, Kollmann, Schmölz / Brandt, Müller S., Schröder, Knötzinger. –

Zuschauer: 190.