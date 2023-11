Arbeitsunfall bei Verlegearbeiten an der B300 bei Sigmarszell – Arbeiter schwer durch herabstürzenden Felsbrocken verletzt

Am 23.11.2023 ereignete sich bei Verlegearbeiten von Kabeln an der B300 bei Sigmarszell gegen 12:25 Uhr ein Arbeitsunfall, bei dem ein 46-jähriger Arbeiter schwer und ein weiterer Mann leicht verletzt wurden.

Die Verlegearbeiten fanden parallel zur B308 auf dem Streckenabschnitt zwischen den Weilern Geislehen und Emsgritt statt. Zur Verlegung von neuen Erdkabeln wurde ein Graben von etwa zehn Metern Länge und zwei Metern Tiefe direkt neben der Asphaltdecke ausgehoben. Aufgrund der laufenden Bauarbeiten war die B 308 in diesem Abschnitt nur eingeschränkt befahrbar. Ein Lkw mit einem Gewicht von etwa 14 Tonnen fuhr in den gesperrten Bereich der Straße, da er im Rahmen der Bauarbeiten dazu berechtigt war. Durch das Gewicht des Lastwagens löste sich ein größerer Brocken Lehm aus dem Straßenbau und stürzte in den Graben, wo sich zu dieser Zeit zwei Arbeiter befanden. Der Felsbrocken traf einen 46-jährigen Arbeiter schwer am Oberkörper, während der andere Arbeiter leicht verletzt wurde.

Anwesende befreiten den 46-jährigen Arbeiter von dem Brocken und begannen die Rettungskette. Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, während der zweite Arbeiter mit einem Rettungswagen in ein anderes Krankenhaus transportiert wurde. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der seitliche Einsturz oder das Abrutschen des Erdreichs nicht gegen den ausgehobenen Graben gesichert. Die Ermittlungen der Kripo in Lindau sollen nun klären, wer für die Sicherung der Baustelle verantwortlich war und wie sie konkret durchgeführt werden sollte.