Aresing/Friedberg | Anhalter beraubt 84-jährige Autofahrerin

Eine 84-jährige Frau wurde am gestrigen Abend in ihrem Fahrzeug überfallen und verletzt zurückgelassen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach einem Anhalter.

Am heutigen Donnerstag gegen 08:00 Uhr war die verletzt herumirrende Seniorin von einem Busfahrer angetroffen worden. Sie gab an, am gestrigen Abend an einem Parkplatz bei Friedberg einen Anhalter mitgenommen zu haben.

Im Gemeindebereich Aresing ließ er die Dame den Wagen unter einem Vorwand stoppen, schlug sie nieder und fuhr mit dem Pkw davon.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und fahndet intensiv nach dem Räuber. Zudem warnt die Kripo derzeit ausdrücklich davor, Anhalter mitzunehmen.