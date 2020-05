Aretsried | Milchlaster brennt bei Müllermilch – 200.000 Euro Schaden

Am Freitag, den 01.05.2020, gegen 07:20 Uhr, kam es in einer Waschhalle der Fa. Müllermilch in Aretsried aufgrund eines technischen Defektes zum Fahrzeugbrand eines Milch-Tanklasters. Dieser war von seinem 46 Jahre alten Fahrer in einer Waschhalle am Abend zuvor abgestellt worden.

Der Fahrer hatte am Brandmorgen den Lkw und dessen Pumpanlage gestartet. Nach einer Laufzeit von ca. 10 – 15 Minuten konnte der Fahrer Brandgeruch wahrnehmen und stellte einen Brand im Motorraum fest. Sämtliche Löschversuche des Fahrers schlugen fehl. Erst die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr aus Aretsried, welche mit ca. 40 Mann anrückte, konnte den Brand löschen.

Dabei entstand am Lkw und der Waschhalle ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 200.000,- Euro. Personen kamen bei dem Brand glücklicherweise nicht zu Schaden.

