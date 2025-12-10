Newsletter
Mittwoch, Dezember 10, 2025
Argentinier wegen illegalem Aufenthalt auf A6 bei Waidhaus festgenommen
Bundespolizei München
1 Min.Lesezeit

Argentinier wegen illegalem Aufenthalt auf A6 bei Waidhaus festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Waidhaus – In der Nacht auf Mittwoch, den 10. Dezember, hat die Bundespolizeiinspektion Waidhaus auf der A6 einen argentinischen Staatsbürger festgenommen, der sich weit über die erlaubte Dauer im Schengenraum aufgehalten hatte.

Aufenthalt um 811 Tage überschritten

Der 42-jährige Reisende saß in einem Fernreisebus auf der Strecke von Prag nach Straßburg. Während einer Kontrolle gegen 00:45 Uhr stellten die Beamten fest, dass der Argentinier sich 811 Tage länger als zulässig im Schengenraum aufgehalten hatte. Argentinische Staatsangehörige dürfen sich ohne Visum lediglich 90 Tage innerhalb eines 180-Tage-Zeitraums in diesen Ländern aufhalten. Seine letzte registrierte Einreise war im Juni 2023 in Spanien.

Leben in Europa ohne offizielle Registrierung

Nach eigenen Angaben lebte der Mann ununterbrochen im Schengenraum und wohnte zeitweise in Spanien und Portugal. Zuletzt habe er bei seiner Freundin in Tschechien gelebt und gearbeitet. Allerdings ergaben Recherchen der Bundespolizei, dass die tschechischen Behörden keine aufenthaltsrechtlichen Daten über ihn haben.

Einreise verweigert und Rückführung geplant

Die Beamten verweigerten dem Argentinier die weitere Einreise und nahmen ihn zur Bearbeitung mit zur Dienststelle. Eine Rückführung über den Flughafen Frankfurt nach Argentinien ist für Donnerstag geplant. Zusätzlich wurde ein Strafverfahren wegen der versuchten unerlaubten Einreise eingeleitet.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

