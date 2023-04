Armee dementiert Einkesselung ukrainischer Truppen in Bachmut

Ein hochrangiger ukrainischer Offizier hat russische Meldungen, wonach die ostukrainische Stadt Bachmut eingekesselt sei, dementiert. „Dies ist eine Falschmeldung“, sagte der frühere Gouverneur der Provinz Tschernowitz der „Welt“ (Freitagausgabe). „Alle drei Straßen, die nach Bachmut führen, sind physisch nicht abgeschnitten, werden aber von den Russen beschossen“, so Osachuk, der Offizier bei den ukrainischen Grenzschützern ist.

Ukrainische Flagge, über dts Nachrichtenagentur

Seine Einheiten sind Teil der ukrainischen Kräfte, die die schwer umkämpfte Stadt in der Ostukraine verteidigen. „Die Stellungen in Bachmut werden mit dem Einsatz schwerer Waffen und mithilfe unser Panzer gehalten.“ Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium erklärt, es sei gelungen, Bachmut einzukesseln und damit die verbliebenen ukrainischen Truppen in der Stadt von der Versorgung abzuschneiden.