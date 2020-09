Arminia Bielefeld verpflichtet japanischen Nationalspieler Doan

Fußball-Bundesligaaufsteiger Arminia Bielefeld hat Japans Nationalspieler Ritsu Doan von der PSV Eindhoven verpflichtet. Der Offensivspieler werde für ein Jahr ausgeliehen, teilte der Verein am Samstag mit. „Wir freuen uns, dass wir unserer Offensive mit Ritsu einen weiteren wichtigen Baustein hinzufügen konnten, um unsere Ziele in der Bundesliga erreichen zu können. Er blickt trotz seines jungen Alters bereits auf eine Vielzahl an internationalen Erfahrungen zurück, von denen unsere Mannschaft ebenso profitieren kann wie von seinen spielerischen Fertigkeiten, die er in den Niederlanden und bei der japanischen Nationalmannschaft unter Beweis gestellt hat“, sagte Bielefeld-Sportgeschäftsführer Samir Arabi.

Fußball, über dts Nachrichtenagentur

Dem 22-Jährigen gelangen in der abgelaufenen Saison in den Niederlanden in 25 Parteien zwei Tore und drei Torvorlagen.