Newsletter
Mittwoch, Dezember 3, 2025
10.5 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Armutsforscher verlangt Wiedererhebung der Vermögenssteuer

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Armutsforscher Christoph Butterwegge hat das Land Nordrhein-Westfalen dazu aufgefordert, im Bundesrat die Wiedererhebung der Vermögensteuer auf die Tagesordnung zu bringen.

Armutsforscher Verlangt Wiedererhebung Der Vermögenssteuer
Finanzamt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Da sie “den Ländern zusteht, sollte sich Nordrhein-Westfalen, das mehr Steuereinnahmen braucht, im Bundesrat dafür einsetzen”, sagte der Politikwissenschaftler der “Rheinischen Post”. “Auch eine zeitlich befristete Vermögensabgabe wäre denkbar.” Auf die Frage, wie hoch die Abgabe sein sollte, sagte Butterwegge: “Auf fünf Jahre verteilt zehn Prozent auf sehr große Vermögen.”

Hintergrund ist der siebte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, der am Mittwoch im Kabinett beschlossen wurde. Butterwegge war Mitglied im Wissenschaftlichen Gutachtergremium für den Bericht, an dem er scharfe Kritik übt. Der Bericht “beschreibt die Armut nur, blendet großen Reichtum völlig aus und verzichtet auf eine Analyse”, kritisierte Butterwegge. “Ein wachsender Teil der Bevölkerung hat das Gefühl, dass es ungerecht zugeht. Hierauf führe ich nicht zuletzt die Erfolge der AfD zurück”, sagte er.

Außerdem forderte der Armutsforscher eine Erhöhung des Mindestlohns auf mindestens 15 Euro sowie eine Grundsicherung, “von deren Regelleistung ihre Bezieher in Würde leben können”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Politik & Wirtschaft

Putin spricht über Krieg mit Europa: “Es wird sehr schnell gehen”

0
Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einem TV-Gespräch am...
Polizei & Co

Eilmeldung | Größerer Verkehrsunfall auf der A8 – Autobahn bei Zusmarshausen gesperrt

0
Am Mittwochmorgen ereignete sich nach Polizeiangaben auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart ein größerer Unfall. Die Autobahn ist bei Zusmarshausen derzeit voll gesperrt.
Augsburg Stadt

Medienbericht | Das kostet den FC Augsburg die Trennung von Sandro Wagner

0
Der FC Augsburg hat das Kapitel Sandro Wagner offiziell...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 02.12.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel