„Art und Weise hat gestimmt“ | Die Stimmen zum Derby FC Bayern gegen den FC Augsburg

Am Ende reichte dem FC Augsburg eine tolle kämpferische Leistung beim FC Bayern München nicht für Punkte. Ein durch Lewandowski verwandelter Handelfmeter sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung zugunsten des amtierenden Meisters. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zu sagen.

Rafał Gikiewicz: „Wir haben heute eine gute Leistung gezeigt, aber am Ende ein Tor zu viel bekommen. Wir hatten die besseren Chancen im ersten Durchgang und hätten in Führung gehen können. Nichtsdestotrotz hatte auch Bayern ausreichend Möglichkeiten. Ob wir ohne den Elfmeter etwas mitgenommen hätten, ist Spekulation. Mein Blick geht aber nach vorn. Ich freue mich auf das Heimspiel gegen Hertha und hoffe, dass das Stadion wieder voll wird.“

Niklas Dorsch: „Es ist extrem bitter, das Spiel so zu verlieren, weil wir einen super Fight abgeliefert haben. Wir hatten in der ersten Halbzeit auch sehr gute Chancen, die wir in so einem Spiel einfach nutzen müssen. Heute hat uns nur das Tor gefehlt. Dass es ein Elfmeter war, darüber müssen wir nicht streiten – das sagen die Regeln. Wir wissen aber, dass wir alles selbst in der Hand haben und müssen gegen Hertha nochmal so einen Kampf liefern wie heute.“

Manuel Neuer (Bayern): „Wir sind nicht ganz so gut reingekommen. In der ersten Halbzeit hat das Tempo ein wenig gefehlt. Nach der Pause haben wir es besser gemacht, es war mehr Dynamik und Torchancen drin. Im Endeffekt haben wir verdient 1:0 gewonnen. Wichtig sind die drei Punkte und dass wir die Null gehalten und gewonnen haben. Augsburg hat die letzten beiden Spiele gewonnen, war entsprechend selbstbewusst. Über weite Strecken hat man aber schon gemerkt, dass wir die klar bessere Mannschaft waren. Wir werden am Dienstag da sein. Es kommt auf uns an, welche Power wir auf den Platz bringen. Ich glaube daran. Wir sind alle heiß. Wir werden es gemeinsam mit den Zuschauern rocken.“

Robert Lewandowski (Bayern): „Es war ein wichtiger Sieg und ein wichtiger Elfmeter. Insgesamt war es eine gute Vorbereitung für das Rückspiel gegen Villarreal. An die dynamisch zweite Halbzeit wollen wir am Dienstag anknüpfen. Es ist etwas ganz anderes, wenn das Stadion voll ist. Ich freue mich sehr, dass die Zuschauer wieder im Stadion sind. Ich hoffe, dass sie uns am Dienstag lautstark unterstützen.“ FC Augsburg wird für tolle Mannschaftsleistung nicht belohnt – Elfmetertor entscheidet Derby für den FC Bayern Leon Goretzka (Bayern): „Die erste Halbzeit war nicht gut von uns. Da hat die Intensität gefehlt. Augsburg ist ein sehr unangenehmer Gegner. Umso besser, dass wir das in der zweiten Hälfte in vielen Phasen gut hinbekommen haben und das Spiel gewonnen haben. Darum geht es am Ende. Wir werden uns am Dienstag auf jeden Fall steigern müssen und werden das auch tun. Da wird die Hütte brennen. Dann werden wir ein Spiel abliefern, das Bayern-like ist. Jetzt kommt es drauf an. Es ist eine Phase, die wir lieben, die die Fans sehen wollen. Die Phase, in der K.o.-Spiele kommen, in der es um die Titel geht und Weichen gestellt werden für den Abschluss der Saison. Da freuen wir uns extrem drauf.“ Stefan Reuter (Manager Augsburg): „Ein Punkt war heute in jedem Fall drin. Man hat gemerkt, dass die Bayern eine gewisse Müdigkeit hatten. Es ist oft ganz gut, wenn sie in einer Woche erwischt, wo sie zwischen zwei Europapokalspielen sind. Man hat aber auch unserer Mannschaft die Müdigkeit angemerkt, dass wir innerhalb von sechs Tagen drei Spiele hatten. Aber wir haben es ordentlich gemacht. Wir haben Zweikämpfe gewonnen und hatten gerade in der ersten Halbzeit gute Möglichkeiten. Da muss man einen Tick entschlossener im Abschluss sein“

Markus Weinzierl (Trainer Augsburg): „Glückwunsch an meine Mannschaft zu einer guten Leistung. Wir haben über 90 Minuten eine gute Partie gezeigt, stehen aber am Ende ohne Ertrag da. Wir haben wahnsinnig viel investiert und taktisch sehr diszipliniert agiert. Die Art und Weise hat heute absolut gestimmt. Wir haben es in der Anfangsphase versäumt, unsere Situationen zu nutzen. Da hätten wir früher den Abschluss suchen müssen. In der zweiten Hälfte hat Bayern noch einmal brutale Schnelligkeit und Qualität eingewechselt. Wir haben lange gut dagegengehalten, der Elfmeter war äußerst unglücklich. Wir sind natürlich enttäuscht, weil wir den Punkt gerne mitgenommen hätten, sind aber auch stolz auf unsere Leistung und zuversichtlich, dass wir die Punkte in den nächsten Spielen holen werden.“

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern): „In der ersten Hälfte haben wir nicht gut gespielt. Wir haben es taktisch gut gemacht, aber waren mit Ball zu langsam. Hinten hatten wir zwei- oder dreimal Glück, dass wir kein Gegentor bekommen. In der zweiten Hälfte war es besser. Die Fans haben uns heute gutgetan. Vor dem Rückspiel gegen Villareal war es ein undankbarer Zeitpunkt, aber es war wichtig, dass wir gewinnen.“

Quelle: fcaugsburg.de/fcabayern.com/pa