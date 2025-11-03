Newsletter
Montag, November 3, 2025
Politik & Wirtschaft
Arzneiwirkstoffhersteller warnt vor Abhängigkeit von China

DTS Nachrichtenagentur

Der europäische Wirkstoffhersteller EuroAPI warnt vor einer Abhängigkeit von China im Pharmasektor.

Arzneiwirkstoffhersteller Warnt Vor Abhängigkeit Von China
Tabletten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Pharmaindustrie in Europa steht an einem entscheidenden Punkt. Es ist Zeit, etwas zu tun, sonst könnte es zu spät sein”, sagte Vorstandschef David Seignolle dem “Handelsblatt” (Dienstagsausgabe).

Etwa 80 Prozent der in Europa verwendeten Wirkstoffe stammen aus China und Indien. “Unsere Produkte sind für viele Generikahersteller schlichtweg zu teuer”, sagte Seignolle. Das Unternehmen kauft selbst Vorprodukte aus Asien für seine europäische Produktion zu – am Standort Frankfurt liegt der Anteil bei rund 50 Prozent, sagte Seignolle.

Seignolle fordert mehr finanzielle Anreize und Unterstützung, um die Medikamentenherstellung wieder stärker nach Europa zu holen. Die Abhängigkeit von Asien stelle nicht nur ein ökonomisches, sondern auch ein sicherheitspolitisches Risiko dar, sagte der EU-Kommissar für Gesundheitsthemen, Oliver Varhelyi, dem “Handelsblatt”.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel