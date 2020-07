Asbach-Bäumenheim | Arbeiter gerät mit Arm in Förderschnecke und wird schwer verletzt

Infolge einer Störung an einer Förderanlage kam es am Montagmorgen zu einem schweren Betriebsunfall in Asbach-Bäumenheim.

Gegen 06:30 Uhr stellten Arbeiter an einer Förderanlage eine Störung fest. Ein 49-Jähriger wollte die Störung daraufhin beheben und griff in die Förderschnecke. Diese war jedoch wider Erwartens noch in Betrieb und fügte dem 49-Jährigen eine schwere Armverletzung zu.

Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Augsburg verbracht. Die Kriminalpolizeiinspektion Dillingen hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Zudem waren Mitarbeiter des Gewerbeaufsichtsamtes und der Berufsgenossenschaft vor Ort.

