Asbach-Bäumenheim  | Verkehrsunfall mit schwer verletzter Pedelec-Fahrerin 

Am Mittwoch (17.11.2021), gegen 12.00 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem PKW die Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Mertinger Straße. Er wollte auf diese nach rechts einbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 77-jährige Frau mit ihrem Pedelec den Radweg der Mertinger Straße in Richtung Bundesstraße B2.

Der 21-Jährige übersah beim Einbiegen die vorfahrtsberechtige Frau und es kam zum Unfall. Durch den Aufprall gegen die Fahrzeugfront bzw. Windschutzscheibe erlitt die Frau schwere Kopfverletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Augsburg geflogen werden. Die Frau trug leider keinen Helm. An den jeweiligen Fahrzeugen entstand nur leichter Sachschaden. Den 21-Jährigen erwarten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und des Vorfahrtsverstoßes.

