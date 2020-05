Asbach-Bäumenheim | Werkstatt komplett ausgebrannt

Heute Morgen (04.05.2020) gegen 05.15 Uhr brannte eine ca. 70 qm große freistehende Werkstatt in der Straße „Schmutterwiese“ komplett aus, wobei auch der Dachstuhl mit darauf installierter Photovoltaikanlage zerstört wurde.

In dem Gebäude befanden sich zudem drei hochwertige Fahrräder und Werkzeuge. Ein neben der Werkstatt stehender neuwertiger Wohnanhänger wurde durch die starke Hitzeeinwirkung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Brandschaden wird auf insgesamt rund 70.000 Euro geschätzt. Die Kripo Dillingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Möglicherweise ist das Feuer an einem in dem Gebäude stehenden Elektrogerät ausgebrochen, was auf einen technischen Defekt hindeuten würde. Diesbezüglich wurden auch externe Gutachter eingeschaltet. Eine mögliche Vorsatztat konnte von den Brandermittlern jedoch ausgeschlossen werden.

