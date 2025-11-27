Newsletter
Donnerstag, November 27, 2025
11.7 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

ASP-Sperrzone II in Sachsen vollständig aufgehoben

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die EU-Kommission hat die letzte verbliebene Sperrzone II für die Afrikanische Schweinepest in Sachsen im Norden des Landkreises Bautzen vollständig aufgehoben. Damit gibt es in Sachsen fünf Jahre nach dem ersten bestätigten ASP-Fall keine Gebiete mit den strengsten Maßnahmen mehr, wie das sächsische Sozialministerium am Donnerstag mitteilte.

Asp-Sperrzone Ii In Sachsen Vollständig AufgehobenWildschwein (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Lediglich zwei als Pufferzone bezeichnete Sperrzonen I bleiben im Landkreis Bautzen um den letzten aktiven ASP-Fall und im Landkreis Görlitz entlang der polnischen Grenze bestehen.

Die Fläche der Sperrzone I hat sich von bisher 1.487 Quadratkilometer auf jetzt 1.056 Quadratkilometer verkleinert. Im parallel zur polnischen Grenze verlaufenden Schutzkorridor bleiben Überwachungsmaßnahmen bis zur vollständigen Tilgung der Tierseuche erhalten. Für erlegte oder verendet gefundene Wildschweine muss dort weiterhin ein negatives ASP-Untersuchungsergebnis abgewartet werden.

Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) sagte: “Die völlige Aufhebung der Gebiete mit den strengsten Auflagen ist ein weiterer großer Erfolg.” Die Seuchensituation werde in ganz Sachsen weiter intensiv beobachtet. Jäger sind aufgefordert, Fallwildsuchen durchzuführen, und der Rückbau der Wildschweinzäune wird vorangetrieben. Verendete Wildschweine sollen weiterhin gemeldet werden.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Newsletter

A96 bei Landsberg: 31-Jährige rammt Auto mehrfach – Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

0
Ein gefährlicher Zwischenfall auf der A 96 endete am...
Politik & Wirtschaft

Grüne fordern Familienunternehmer zu Abgrenzung von AfD auf

0
Nach dem umstrittenen Vorstoß des Verbands "Die Familienunternehmer", auch...
Polizei & Co

15-jährige Tamara M. aus Bobingen vermisst – Polizei sucht nach Hinweisen

0
Augsburg - Seit dem 23. November 2025 wird die...
FC Augsburg

FC Augsburg-Hauptversammlung | Geschäftsführer Ströll präsentiert wirtschaftlich gutes Ergebnis

0
Sportlich läuft man beim FC Augsburg noch seinen eigenen Ansprüchen hinterher, wirtschaftlich ist der Fußball-Bundesligist jedoch absolut stark aufgestellt. Auf der gestrigen Jahreshauptversammlung konnten gute Zahlen präsentiert werden.
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Maskierter Raubüberfall in Illereichen: Polizei sucht Zeugen für brutales Verbrechen am Pfingstwochenende

0
ALTENSTADT (LKR. NEU-ULM). Die Polizei Neu-Ulm präsentiert im Rahmen...

Neueste Artikel