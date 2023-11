Olympiasieger Alexander Zverev ist zum Auftakt der ATP Finals in Turin eine Überraschung gelungen. Der 26 Jahre alte Hamburger bezwang den an Position zwei gesetzten Wimbledonsieger Carlos Alcaraz aus Spanien. Zverev trifft im Kampf um den Einzug ins Halbfinale in der Gruppe B außerdem noch auf zwei Russen.