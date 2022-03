Attraktiver, heller und einsehbarer – Stadt Augsburg lässt Grünanlage Schöpplerstraße sanieren

Attraktiver, heller und einsehbarer: So soll die Grünanlage entlang der Schöpplerstraße im Bereich Links der Wertach im Stadtteil Oberhausen werden. Was vergangenes Jahr mit dem Bau des neuen Kleinkinderspielplatzes im Süden der Anlage begonnen hat, wird nun bis in den Sommer hinein fortgesetzt.

Als erstes stehen die Maßnahmen im gesamten Anlagenteil an, beispielhaft die Sanierung der Sitzstufenanlage seitlich Seitzsteg, die Erneuerung von Liegewiesen, Reduzierung der Geschwindigkeit des Radverkehrs durch Belagswechsel, Schaffung von Sitzbereichen mit Blick auf die Wertach, Anlage von Blumenwiesen für mehr Artenvielfalt, Holzdecks im Böschungsbereich zur Wertach als Balkon im Grünen.

Den Abschluss der baulichen Maßnahme bildet der zentrale Platzbereich am Seitzsteg. Hier wird ein neuer Treffpunkt für Alle entstehen. Ziel ist es, die Grünanlage heller, sicherer und damit attraktiver zu machen, damit sie den Bürgerinnen und Bürgern als Freifläche zur Freizeitgestaltung und zur Erholung zur Verfügung steht.

Während der Bauzeit wird die Anlage komplett gesperrt. Die Umleitungsstrecken sind beschildert