Auch am kommenden Wochenende wird es auf dem Augsburger Eiskanal spannend

Am Samstag steht auf dem Eiskanal im Augsburger Olympiapark der beliebte Boater Cross (CSLX) auf dem Terminplan – sowie die Rafting WM Qualifikation 2022.



Da wird es erneut spannend. Die Ausrichtergemeinschaft AKV Augsburg und Kanu Schwaben unter der fachlichen Führung durch den BKV Ressortleiter Georg Oberrieser beginnt mit dem Boater Cross (CSLX) um 10.00 Uhr.

Knapp 50 Starter:innen sind wieder dabei, um sich in die Fluten des Eiskanals/Olympiakanals zu stürzen.

Eine neue Startrampe steht bereit für die wagemutigen Extreme Kanuten. Das Ziel befindet sich im Olympiakanal ein Stück hinter dem „Bauesstein“ (besser bekannt als Moby Dick).

An den Start gehen unter anderen etliche Top-Slalomkanutinnen und Kanuten wie Hannes Aigner/Noah Hegge/Stefan Hengst (alle drei Nationalmannschaftsfahrer im Kanuslalom 2022), sowie Samuel Hegge, die Schwestern Elena Lilik und Emily Apel, auch sie sind beide Nationalmannschaftsteilnehmerinnen 2022 und Caroline Trompeter. Elena Lilik holte bei der letztjährigen Weltmeisterschaft in Bratislava/Slowakei die Silbermedaille im Boater Cross.

Bereits die Qualifikationen im Boater Cross sind spannend, denn für die Herren gibt es zwei 12-er Varianten, bei den Damen die 6-er Variante (LK) und bei der Deutschen Meisterschaft gibt es zwei 16-er Felder bei den Herren und den Damen sind dann die LK und die Juniorinnen mit insgesamt 12 Sportlerinnen am Start. Beide bestreiten ein gemeinsames Rennen (16-er Baum), in der ersten Runde mit jeweils 3 Starterinnen pro Heat.

Das hört sich für den Laien sehr schwierig an, ist es aber nicht.

Laut Zeitplan beginnen die Boater Cross Wettkämpfe um 10.00 Uhr, aber eine Stunde zuvor erfolgt das Rafting Sprint Rennen.

Samstag, 14.05.2022

9:00 RAFTING Sprint

10:00 CSLX Time Trials (Quali und DM)

11:30 CSLX Quali Heats

12:45 CSLX Quali Finals

13:10 Pause

14:00 CSLX DM Heats

16:00 CSLX DM Finals

17:00 Ende CSLX

17:00 Ende CSLX
17:30 RAFTING Head-to-Head

Bei dem internationalen ICF Ranking Race am 4./5.Juni in Augsburg sowie bei der ICF Kanuslalom WM 2022 vom 26.-31.07.2022 in Augsburg, finden Boater Cross (CSLX)Wettbewerbe statt.

Bei den olympischen Sommerspielen in Paris 2024 sind die CSLX Wettbewerbe neu dabei im Programm.

Zeitplan Rafting:

Sonntag, 15.05.2022

8:00 RAFTING Slalom 1. Lauf

8:45 RAFTING Slalom 2. Lauf

13:00 RAFTING Downriver Lech

Weitere Informationen über die Rafting Teilnehmer folgen in Kürze. Wir sind schon ganz gespannt auf das zweite Wochenende in Augsburg mit den Disziplinen Boater Cross und Rafting und wünschen den Teilnehmer:innen alles erdenklich Gute und viel Erfolg.

Marianne Stenglein