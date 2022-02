Auch auswärts sind Fans erlaubt – FC Augsburg reist am Samstag zu Gladbach

Nachdem der FC Augsburg im Heimspiel gegen Union Berlin erstmals in der Rückrunde wieder Zuschauer in der WWK ARENA begrüßen durfte, haben FCA-Fans nun auch zum ersten Mal im Jahr 2022 die Möglichkeit, ein Auswärtsspiel zu besuchen. Am Samstag, 12. Februar, (15.30 Uhr) ist der FC Augsburg bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Wer das Team von Trainer Markus Weinzierl in Mönchengladbach unterstützen möchte, kann ab Dienstag, 8. Februar, Tickets über den FCA-Onlineshop erwerben. Der Vorverkauf startet ab 12.00 Uhr.

Wie in der WWK ARENA gilt auch in Gladbach die „2G plus“-Regelung. Nur vollständig Geimpfte oder Genesene erhalten Zutritt und müssen zusätzlich einen negativen Test-Nachweis (ein maximal 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest oder ein maximal 48 Stunden alter PCR-Test) vorweisen. Eine Booster-Impfung ersetzt die Testpflicht.

Außerdem gilt auf dem gesamten Stadiongelände eine Maskenpflicht, auch am Sitzplatz. Kinder bis zum Schuleintritt sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Alle Sitzplätze werden im 2er-Schachbrettmuster vergeben, ein Ticket kostet 21,00 Euro.

Die Tickets sind für alle Fans erhältlich, die bereits im FCA-Onlineshop registriert sind. Die Tickets (print@home) werden per E-Mail verschickt, ein Postversand ist nicht möglich.