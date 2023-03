Auch Bank of England hebt Leitzins weiter an

Nach der EZB und der Fed hat auch die Bank of England ihren Leitzins erneut erhöht. Die Zentralbank des Vereinigten Königreichs hob die wichtige Kennziffer um 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent an, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Es ist die elfte Leitzinserhöhung in Folge.

Bank of England im Finanzviertel von London, über dts Nachrichtenagentur

Viele Experten hatten mit einem Anstieg in dieser Höhe gerechnet. Das zuständige Gremium stimmte mit einer Mehrheit von sieben zu zwei für den Schritt. Die beiden Gegenstimmen wollten den Zinssatz nicht antasten. Hintergrund der Maßnahme ist wie in anderen Teilen der Welt die hohe Inflation. Die jährliche Inflationsrate in Großbritannien war im Februar überraschend auf 10,4 Prozent gestiegen.