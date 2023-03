Auch Burghausen kann den FV Illertissen nicht stoppen

Auch der zweite Seriensieger der vergangenen Wochen, Wacker Burghausen, konnte den FV Illertissen in der Regionalliga Bayern nicht stoppen. Mit 3:1(1:0) gewannen die Illertaler das fünfte Spiel hintereinander, waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Schon wartet der nächste im Jahr 2023 ungeschlagene Gegner, denn kommenden Samstag kommen die Jungprofis von Bayern München nach Illetrtissen.

In Burghausen kamen die Gastgeber nach Treffern von Yannick Glessing, Fabio Maiolo und Hannes Pöschl quasi erst mit dem Schlusspfiff zum Ehrentreffer. Auffallend, dass sich die Bachthaler Schützlinge von Beginn an nie von der Siegesserie der Gastgeber in den letzten Wochen, die dabei nicht einmal ein Gegentor kassiert hatten, beeindrucken ließen. Sie nahmen sofort das Heft in die Hand, waren über die gesamte Spielzeit die aktivere Mannschaft. Das drückte sich dann schon bald in entsprechenden Torchancen aus. Yannick Glessing verfehlte aus 18 Metern nur knapp und Kevin Frisorger köpfte nach einer Ecke über die Latte. Burghausen operierte sehr oft nur mit weiten Bällen, konnte die Illertisser Defensive kaum gefährden. Als Yannick Glessing in der 36. Minute von der Mittellinie mutterseelenallein aufs Tor zusteuerte, schien der Führungstreffer fällig. Torhüter Markus Schöller fischte ihm aber den Ball vom Fuß, war jedoch wenige Minuten später(42.) machtlos. Marco Mannhardt hatte sich durchgedribbelt und seine Hereingabe verwandelte Yannick Glessing zum 1:0 für den FVI. Wer nach der Halbzeit den großen Ansturm der Gastgeber erwartet hatte, sah sich getäuscht. Das lag aber auch an den Illertissern, die das einfach nicht zuließen. Im Gegenteil, sie suchten die (Vor)Entscheidung. Die folgte auch sehr bald, denn Fabio Maiolo traf mit einem Flachschuss nach Rückpass von Marco Mannhardt zum 2:0.

Ein harmloser Flugkopfball von Mittelstürmer Thomas Winklbauer(60.), der wenig später an Torhüter Felix Thiel scheiterte, waren in der Folge die nahezu einzigen Offensivausbeuten der Gastgeber. Für die Gäste boten sich durchaus noch weitere Möglichkeiten für einen dritten Treffer, doch sowohl Hannes Pöschl(79.) als auch Nico Fundel scheiterten an Torhüter Markus Schöller. Der wäre allerdings in der 83. Minute machtlos gewesen, doch der Kopfball von Kevin Frisorger ging an die Latte. Hannes Pöschl war es kurz vor Schluss(88.) vorbehalten für das 3:0 zu sorgen, als er allein durchlief und überlegt einschoß. Das 1:3 in der Nachspielzeit durch Thomas Winklbauer war nur noch Ergebniskosmetik, änderte nichts am hochverdienten Sieg der Illertisser, was beide Trainer unterstrichen.

Hannes Sigurdsson (Trainer SV Wacker Burghauen): „Wir wussten, dass uns ein starker Gegner erwartet. haben aber nicht mit dem gleichen Einsatz und Feuer wie in den letzten Partien gespielt. Wenn man nicht 100 Prozent gibt, kann man das Spiel nicht gewinnen. Es ist bitter, dass wir Illertissen zwei Tore quasi selbst aufgelegt haben.“

Holger Bachthaler (Trainer FV Illertissen): „Wir haben eine sehr starke und konzentrierte Mannschaftsleistung gezeigt und deshalb auch verdient gewonnen. Wir wollten den Gegner früh unter Druck setzen, was uns in vielen Situationen – zum Beispiel vor dem 2:0 – auch sehr gut gelungen ist. Wir freuen uns über den Auswärtssieg gegen einen sehr starken Gegner.“

FV Illertissen:Thiel-Gölz, Frisorger, Kopf, Fundel-Kilic(87. Bergmiller), Maiolo(90. Egle), Held, Mannhardt(88. Wanner)- Glessing(68. Pöschl), Strobel(74. Teranuma)