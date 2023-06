Auch Darmstadts Pfeiffer kommt zum FC Augsburg

Der FC Augsburg verstärkt sich in der kommenden Saison mit Defensivspieler Patric Pfeiffer.

Der begehrte Innenverteidiger hat sich für einen Wechsel zum FCA entschieden und kommt ablösefrei vom SV Darmstadt 98. Mit den Lilien feierte der 23-Jährige in der abgelaufenen Spielzeit den Aufstieg in die Bundesliga, zu dem er in 24 Spielen vier Tore und eine Torvorlage beisteuerte. Der 1,96 Meter große Abwehrhüne, der in der Jugend des Hamburger SV ausgebildet wurde und in der U18 sowie der U19 je zwei Einsätze für deutsche Nachwuchsnationalmannschaften absolvierte, unterzeichnete einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

„Ich hatte eine großartige Zeit in Darmstadt, die durch den Aufstieg in die Bundesliga gekrönt wurde. Es heißt ja so oft, man solle gehen, wenn es am Schönsten ist: Das tue ich nun und freue mich auf ein neues Kapitel meiner Karriere in Augsburg. Die Gespräche mit den Verantwortlichen des FCA haben mich davon überzeugt, dass ich hier bei einem gestandenen Bundesligisten optimale Bedingungen habe, um den Weg gemeinsam in der Bundesliga zu gehen“, sagt Patric Pfeiffer.

„Wir sind stolz, dass wir Patric Pfeiffer trotz des großen Interesses anderer Klubs vom FCA überzeugen konnten. Mit ihm bekommen wir einen der besten Verteidiger der 2. Liga, der uns mit seiner Schnelligkeit, Zweikampf- und Kopfballstärke in den kommenden Jahren helfen wird, unsere Ziele zu erreichen“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA.