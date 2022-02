Auch Deutschland reduziert Botschaftspersonal in Kiew

Deutschland ruft einen Teil seiner Botschaftsmitarbeiter aus der Ukraine zurück. „Wir werden unsere Botschaft in Kiew offen halten, aber das entsandte diplomatische Personal dort reduzieren“, teilte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Samstag während ihres Besuches in Ägypten mit. „Ich habe entschieden, die bereits ergriffenen Maßnahmen zur Krisenvorsorge noch einmal zu verstärken“, so die Ministerin.

Deutsche Botschaft im Ausland, über dts Nachrichtenagentur

Zur Stunde gebe es dazu im Auswärtigen Amt eine Sitzung mit den maßgeblichen Ressorts und Sicherheitsbehörden zur Umsetzung „dieser Beschlüsse“, wie es hieß. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass die Bundesregierung eine offizielle Reisewarnung für die Ukraine ausspricht. Darin heißt es: „Wenn Sie sich derzeit in der Ukraine aufhalten, prüfen Sie ob Ihre Anwesenheit zwingend erforderlich ist. Falls nicht, reisen Sie kurzfristig aus.“

Das deutsche Generalkonsulat Donezk in Dnipro ist ab sofort vorübergehend geschlossen. Sowohl die USA als auch Russland haben bereits damit begonnen, Botschaftspersonal aus der Ukraine abzuziehen.