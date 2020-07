Auch die Bundesregierung stellt TikTok auf den Prüfstand

Wegen zunehmender Sicherheitsbedenken kommt die populäre chinesische Video-App TikTok auch in Deutschland auf den Prüfstand. „Wir werden umfassend prüfen, ob wir TikTok weiter nutzen“, erklärte das Bundesgesundheitsministerium dem Fachdienst „Tagesspiegel Background Digitalisierung & KI“. Das Haus von Jens Spahn (CDU) ist das erste Ministerium mit einem eigenen TikTok-Kanal und hat dort bisher fast 60.000 Follower und mehr als 300.000 Likes gesammelt.

Smartphone-Nutzerin, über dts Nachrichtenagentur

Zuletzt sah sich Tiktok gehäuft mit Sicherheitsbedenken konfrontiert. Man solle die Video-App nur herunterladen, wenn „sie ihre privaten Informationen in die Hände der Kommunistischen Partei Chinas legen wollen“, sagte beispielsweise US-Außenministier Mike Pompeo in einem Interview mit dem US-Nachrichtensender „Fox News“. Auch in Großbritannien und Australien mehren sich die Bedenken, landesweite Sperren von Tiktok, wie es zuletzt in Indien geschah, sind nicht auszuschließen.