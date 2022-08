Das Team des Eishockeylandesligisten ERC Sonthofen nimmt weiter Formen an. Neben den bereits veröffentlichten jungen Stürmern Matyas Stransky und Linus Schöll, bleiben den Schwarz-Gelben mit Jonas Gotzler, Dustin Ottenbreit und David Mische drei weitere junge Stürmer treu.

Jonas Gotzler kam in der vergangenen Saison während seiner Einsätze für die 1. Mannschaft und für die ERC-U20 in 16 Spielen auf 16 Punkte. Dustin Ottenbreit erzielte für das Bezirksligateam in 9 Spielen 9 Punkte und David Mische trug in insgesamt 28 Partien für die 1. Mannschaft und für das U20-Team satte 74 Punkte bei.

Verstärkung kommt außerdem aus der U20 des Traditionsvereins. Die Verteidiger Niklas Holzschneider und Aaron Grillinger werden auch in der kommenden Saison wieder Einsätze erhalten und dadurch weiter an die 1. Mannschaft herangeführt.

Damit stehen im Aufgebot der Oberallgäuer aktuell drei Torhüter und vierzehn Spieler. Weitere Personalien können wahrscheinlich in Kürze bekannt gegeben werden.

Klaus Ottenbreit