Auch die Stadt Augsburg testet morgen ihre Warnsysteme

Am Donnerstag, 9. März, ist wieder Warntag in ganz Bayern. Auch Augsburg beteiligt sich am Probealarm.

„Das ist für uns eine gute Möglichkeit, die Warninfrastruktur der Stadt Augsburg zu testen und die Augsburger Bürgerinnen und Bürger für das wichtige Thema zu sensibilisieren. Insofern nimmt die Stadt gerne am Warntag teil“, so Ordnungsreferent Frank Pintsch.

Heulton bedeutet: Rundfunkgeräte einschalten

Mit einem Heulton von einer Minute Dauer wird um 11 Uhr die Auslösung des Warnsystems zur Warnung der Bevölkerung geprobt. Neben den vorhandenen Sirenen der Kommunen und Kreisverwaltungsbehörden werden auch andere Warnmittel, wie zum Beispiel Warn-Apps, eingesetzt. Der Probealarm dient dazu, die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Warnsysteme zu überprüfen und die Bevölkerung auf die Bedeutung des Sirenensignals hinzuweisen. Der Heulton soll die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit dazu veranlassen, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten. Eine Entwarnung erfolgt am 9. März nicht.

Warninfrastruktur der Stadt Augsburg ausgebaut

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die in den zurückliegenden Jahren bei Großschadensereignissen und Katastrophenzuständen in der gesamten Bundesrepublik gesammelt werden konnten, wurde für die Stadt Augsburg bereits ein umfangreiches Warn- und Informationssystem konzipiert. Es basiert auf elektronischen Hochleistungssirenen, mobilen Lautsprechern und der Möglichkeit einer persönlichen telefonischen Warnung und Information. Diese Systeme können einzeln oder in Kombination eingesetzt werden.

Dank eines Förderprogramms des Freistaats Bayern konnte die Augsburger Warninfrastruktur im vergangenen Jahr um sieben Dach- und drei Mastsirenen erweitert werden. Die zehn neuen Standorte sind in das Sirenennetz eingebunden und kommen ebenfalls am Warntag zum Einsatz.