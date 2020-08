Auch diese Woche gibt es wieder neue Baustellen im Augsburger Stadtgebiet

Wer momentan durch Augsburg fährt, hat das Gefühl, dass an jeder Ecke gegraben wird. Ab Montag kommen drei weitere Baustellen hinzu.

Ab Montag, 17. August, beginnen in der Riedinger Straße EckeHeinrich-von-Buz-Str. kurze Instandsetzungsarbeiten an den Kanalrohren. Dadurch ist die Riedinger Straße Richtung

stadtauswärts auf einen Fahrstreifen verengt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zu drei Tage an.

Ab Montag, 17. August beginnen im Kreuzungsbereich Kreitmayerstraße / Schleiermacherstraße / Waterloostraße Straßenbauarbeiten im Bereich des Neubaus. Durch die Arbeiten sind die Kreitmayerstraße und Schleiermacherstraße abwechselnd für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Ende August an.

Am Montag, 17. August, beginnen die Straßenbauarbeiten für die neue Geh- und Radwegführung an der Ecke Neuburger Straße / Blücherstraße am Schlößle. Dafür muss die Rechtsabbiegespur auf der Neuburgerstraße Straße für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt werden. Ein Rechtsabbiegen in die Blücherstraße ist trotzdem möglich. Die Bauarbeiten die hauptsächlich auf dem Geh- und Radweg stattfinden dauern voraussichtlich bis Ende des Jahres an.