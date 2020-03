Auch Dow stürzt kräftig ab – Handel kurzzeitig ausgesetzt

Nach dem deutschen und mehrerer anderer internationaler Aktionsmärkte sind auch die US-Börsen zum Handelsstart am Montag kräftig abgestürzt. Kurz nach Handelsbeginn in New York wurde der Dow mit rund 23.980 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 7,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Nach den heftigen Kursverlusten wurde der Aktienhandel kurzfristig ausgesetzt, da ein sogenannter „Circuit Breaker“ ausgelöst wurde.

Wallstreet in New York, über dts Nachrichtenagentur

Belastet wird der US-Aktienmarkt wie in Deutschland unter anderem durch einen Kurssturz der Ölpreise sowie die Coronavirus-Krise.