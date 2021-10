Auch ein „dreckiger Sieg“ würde zählen – Der FC Augsburg muss im Pokal in Bochum ran

Nach der erschreckenden Leistung in Mainz am vergangenen Freitag muss der FC Augsburg heute wieder in die Spur finden. Bei Ligakonkurrent VfL Bochum wird ein Sieg zum Weiterkommen im DFB-Pokal benötigt.

Es waren unruhige Tage beim FC Augsburg. Nach der erschreckend schwachen Leistung bei Mainz 05 wurde in allen Bereichen „aufgearbeitet“. Trainer Markus Weinzierl spricht offen davon, dass solch ein Spiel „nicht passieren darf“. In allen Belangen war man dem Team aus Rheinland-Pfalz unterlegen gewesen. Der Coach hatte die Defizite intern kritisch angesprochen, äußerte sich in der Pressekonferenz nun aber auch öffentlich dazu. Er forderte die Führungsspieler um Kapitän Jeff Gouweleeuw auf, sich aktiver einzubringen und Dinge anzusprechen. Auch die Bereitschaft, Tore zu verhindern, kritisierte Weinzierl.

Gerade auf diesen Einsatz wird es aber heute beim VfL Bochum ankommen. Im DFB-Pokal (18:30 Uhr) zählt nur ein Sieg für das Weiterkommen. Während beim FCA gerade einiges falsch gelaufen ist, ist der heutige Gastgeber auf dem aufsteigenden Ast. Zuletzt gab es für den Aufsteiger in der Liga zwei Siege ohne Gegentor in Serie. Die Stimmung ist gut. Dies möchte auch er nach längerer Verletzung wieder einsatzbereite Co-Kapitän Alfred Finnbogason wieder erreichen. „Auch ein dreckiger Sieg kann für einen positiven Trend sorgen.“ Neben wichtigen Einnahmen für den Einzug ins Achtelfinale würde die Rückkehr in die Erfolgsspur auch dringend benötigtes Selbstbewusstsein bringen. Mehr Ruhe in Mannschaft und Umfeld inklusive.

Die voraussichtliche Aufstellung

Koubek, Gumny, Iago, Winther, Caligiuri, Dorsch, Günther, Hahn, F. Jensen, Sarenren Bazee, Vargas, Cordova, Gregoritsch