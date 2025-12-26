Newsletter
Freitag, Dezember 26, 2025
6.1 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Auch Frei will Renteneintrittsalter an Beitragsjahre koppeln

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat sich für eine Koppelung des Renteneintrittsalters an die Beitragsjahre ausgesprochen. “Es ist eigentlich eine Binsenweisheit: Es können nicht alle gleich lang arbeiten”, sagte Frei dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”.

Auch Frei Will Renteneintrittsalter An Beitragsjahre Koppeln
Senioren in einer Fußgängerzone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Es müsse “unzweifelhaft zu einer Individualisierung des Renteneintrittsalters kommen”. Der CDU-Politiker unterstützt damit einen entsprechenden Vorstoß des SPD-nahen Wirtschaftswissenschaftlers Jens Südekum. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) hatte sich in der “Welt” über die Feiertage entsprechend geäußert.

Frei sagte, es gebe Tätigkeiten, da erreichten die Menschen physisch oder psychisch früher eine Grenze, die das weitere Arbeiten schwer möglich mache. “Andere Tätigkeiten – sogenannte Erfahrungsberufe – gehören in der Regel nicht dazu.”

Es müsse auch einen Unterschied machen, in welchem Alter man ins Arbeitsleben gestartet sei, betonte der Kanzleramtsminister. Die Rechnung gehe nicht mehr auf, dass die Jungen für die Alten zahlen, weil nur noch zwei Erwerbstätige auf einen Rentner kämen und die Rente im Durchschnitt mindestens 20 Jahre gezahlt werde.

Der Staat müsse gegensteuern, sonst stiegen die Sozialversicherungsbeiträge in den nächsten Jahren von derzeit knapp 42 auf insgesamt über 48 Prozent. Die Sozialausgaben stiegen schneller als die Wirtschaftskraft. “Dem sozialen Zusammenhalt läuft diese Entwicklung zuwider.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

FC Augsburg

Steht Giannoulis beim FC Augsburg vor dem Abschied?

0
Dimitrios Giannoulis ist absoluter Stammspieler beim FC Augsburg, doch nun könnte der Grieche vor einem Abschied aus Schwaben stehen.
Augsburg Stadt

KJF Klinik Josefinum: Ein Christkind zur Bescherung

0
Augsburg – Pünktlich zur Bescherung erblickte am Heiligabend um...
Augsburger Panther

Augsburger Panther setzen starkes Zukunftssignal

0
Die Augsburger Panther festigen zum Jahresende sowohl ihr wirtschaftliches als auch ihr sportliches Fundament. Die Partnerschaft mit der AHA GmbH wird ausgeweitet, zudem erhält Verteidiger Kyle Mayhew einen neuen Vertrag.
Polizei & Co

Mehrfachunfälle auf der A96 bei Memmingen: Glätte sorgt für Verkehrschaos an Heiligabend

0
Auf der Autobahn A96 zwischen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord kam es am Nachmittag des 24. Dezember 2025 innerhalb weniger Minuten zu einer Serie von Verkehrsunfällen. Insgesamt waren 13 Fahrzeuge beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt. Auslöser war plötzlich auftretende Straßenglätte.
Polizei & Co

Auseinandersetzung in Zusmarshausener Gaststätte – Polizei sucht Zeugen

0
In den frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertags ist es in einer Gaststätte in Zusmarshausen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Neueste Artikel