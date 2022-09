Der Neue, ein FCA-Präsident mit Charisma. Die Mitglieder sind zufrieden.

Rund 600 Mitglieder hatten am Dienstagabend das Angebot angenommen und sind zur Vorstellung des neuen FC Augsburg-Präsidenten Markus Krapf in die Arena gekommen. Der frühere Vereins-Geschäftsführer zeigte sich dabei sehr charismatisch und offen.

Die Mitglieder konnten Fragen an das neue Vereinsoberhaupt stellen. Die Position des Sportgeschäftsführers Stefan Reuter wurde dabei ebenfalls diskutiert.

Reuter stand in den vergangenen Wochen immer wieder in der Kritik, da der FC Augsburg auch nach elf Jahren der Bundesligazugehörigkeit immer wieder gegen den Abstieg kämpfen muss. Die Ansprüche sind gestiegen. Zuletzt fand die Transferpolitik des FCA bei der Anhängerschaft wenig Zustimmung. Dabei wird Reuter vorgeworfen, für einige unglückliche Verpflichtungen maßgeblich verantwortlich zu sein.

Der neue Präsident hat den Mitgliedern zugesagt, in den kommenden Tagen das Gespräch mit dem Manager zu suchen, und danach zu unterrichten. Ein Strategiewechsel oder gar eine Veränderung dieser Personalie scheint aber aktuell nicht gegeben.

Jedenfalls hat das neue Vereinoberhaupt bereits nach wenigen Tagen einen Teil seines Versprechens eingelöst und zeigt sich deutlich Basis nah gezeigt. Die anwesenden waren über den Abend und die Ausführungen Krapfs weitestgehend zufrieden. Vor dem am Samstagnachmittag stattfindenden Derby gegen Bayern München sicherlich kein schlechter Zeitpunkt für gute Stimmung im Club.