Auch in Augsburg: Am Samstag beginnt das STADTRADELN 2020

Seit zehn Jahren beteiligt sich Augsburg an der internationalen Kampagne STADTRADELN. Insgesamt wurden in den Aktionszeiträumen 4.500.000 Kilometer im Stadtgebiet geradelt. Am kommenden Samstag, 4. Juli, geht das STADTRADELN in die elfte Runde. Die Anmeldung läuft bereits.

Fast 600 Tonnen CO 2 haben die Teilnehmer an den bisherigen STADTRADELN-Wochen in Augsburg eingespart. Das ist nicht nur ein aktiver Beitrag für ein besseres Klima, sondern auch ein klares Statement für die Fahrradstadt Augsburg. Wie jedes Jahr werden die erfolgreichsten Teams in der jeweiligen Kommune sowie die erfolgreichsten Städte ausgezeichnet.

Ab sofort ist eine Online-Anmeldung möglich auf stadtradeln.de/augsburg.

Teilnahmevoraussetzungen

Für Augsburg Kilometer sammeln können alle, die im Stadtgebiet wohnen, arbeiten, Mitglied eines Augsburger Vereins sind oder hier eine (Hoch-)Schule besuchen. Wer sich anmeldet, kann ein neues Team gründen oder einem bestehenden Team beitreten. Die Strecke kann im Online-Radkalender oder in der STADTRADELN-App eingetragen werden. (pm)