Auch in diesem Jahr | Donauwörth hat wieder geschmückte Osterbrunnen

Auch wenn die meisten Geschäfte in nächster Zeit geschlossen bleiben müssen, werden auch heuer die fünf Innenstadtbrunnen nach fränkischem Brauch zur Osterzeit geschmückt. Die City-Initiative-Donauwörth e.V. unter der Projektleiterin Birgit Rössle hat hier viele Donauwörther jeden Alters mit eingebunden.

Die Stiftung St. Johannes unterhält in Donauwörth ein Fachzentrum für offene Hilfe für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Brigitte Schechs und ihr Team leisten beim Schmücken des Springbrunnens in der oberen Promenade wieder ganze Arbeit. Schön bemalte Hasen und Eier aus OSB-Platten und unzählige Kunststoffeier in Marmoriertechnik bunt gestaltet zieren den Promenaden-Brunnen.

Nachdem auch in diesem Jahr wieder genug Grünzeug abgegeben wurde, konnten die Grüngirlanden für den Fischerbrunnen und dem Partnerschaftsbrunnen vornehmlich von Mitgliedern der Vorstandschaft des Heimat- und Volkstrachtenvereins Donauwörth unter der Leitung von Monika Starek gebunden werden. Die Eier für den Fischerbrunnen wurden von den Hobby-Künstlerinnen und –künstlern der Donauwörther Seniorenheime in den Farben weiß und blau bemalt, die des Partnerschaftsbrunnens von den Jüngsten in den Kindergärten. In den Donauwörther Farben gelb und blau wurde der Marienbrunnen am Rathaus wieder von den Hausmeistern geschmückt.

Die Gestaltung des Reichsstadtbrunnens in der oberen Reichsstraße muss leider aufgrund der prekären Situation für dieses Jahr entfallen. Nach wochenlanger Vorbereitung durch die Schüler/innen der Heilig-Kreuz-Realschule unter Leitung deren Kunstlehrer/in, kann der Brunnen nicht fertig montiert werden. Aber wie heißt es doch im Sprichwort: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. In diesem Sinne freuen wir uns auf die Deko im nächsten Jahr.

Fotos: Birgit Ziegler, C. Kickum