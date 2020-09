Auch mit 46 Jahren ist nicht Schluss – Eric Nadeau geht weiter für Füssen auf das Eis

Zwanzig Spielzeiten hat er in Deutschland bereits absolviert, davon allein fünfzehn für den EV Füssen. Er hat eine ganze Reihe Füssener Nachwuchsspieler an seiner Seite besser gemacht und ihnen höherklassige Karrieren ermöglicht. Er ist längst im Allgäu privat und beruflich verwurzelt und eine Identifikationsfigur für den ganzen Verein. Er entscheidet von Jahr zu Jahr ob sein Körper noch mit macht und ob noch Spaß am Eishockey vorhanden ist. Da beides wieder zutrifft heißt es nun sehr zur Freude des Eissportvereins: Auch der Kapitän bleibt mit an Bord! Eric Nadeau, 46 Jahre alter Dauerbrenner, verlängerte sehr zur Freude des EVF seinen Vertrag und wird somit auch in der nächsten Spielzeit das Füssener Oberligateam anführen.

Zuletzt hat er eindrucksvoll gezeigt, dass er auch in der dritten Liga immer noch mithalten kann. Und statt zu langsam oder zu alt zu sein ist er auch weiterhin ein überaus wichtiger Spieler für die Mannschaft und die jungen Akteure. Dabei gilt: Großvater ist Eric nur außerhalb der Eisfläche.

Ein Vorbild an Einsatz, Führungsqualitäten, dazu immer noch torhungrig – Eric Nadeau ist ein Spieler, wie ihn sich jeder Verein nur wünschen kann. Mittlerweile hat er insgesamt über 600 Partien für Füssen bestritten, davon 165 für den Eissportverein. 811 bzw. 234 Scorerpunkte sind dabei die stolze Bilanz, wobei der Wert des gebürtigen Frankokanadiers weit über reine Zahlen hinaus geht.

1999 war der schnelle Stürmer im Alter von 24 Jahren von der kanadischen Concordia Universität nach Europa gewechselt. Im französischen Straßburg verbrachte er dann eine Saison, ehe er nach Deutschland kam und hier heimisch wurde. Er bestritt zunächst vier Spielzeiten für Kempten und vier für den EV Füssen, ehe er es für ein Jahr in der zweiten Liga in Ravensburg versuchte. Danach folgten elf weitere für den EVF. Die Oberliga war lange Zeit seine sportliche Heimat, ehe er den Weg des Neustarts in der untersten Liga mit ging und auch hier im neuen Eissportverein wieder als Vorbild fungierte. Es schlossen sich bekanntermaßen drei Aufstiege und Meisterschaften in vier Jahren BEV-Bereich an, ehe der Spieler mit der Nummer „96“ mit seinem Team wieder zurück in der Oberliga war. Hier erzielte er letzte Saison in 43 Spielen elf Treffer und bereitete weitere 25 vor, war damit sechstbester Scorer des Aufsteigers.

Füssens Coach Andreas Becherer, der in Kempten selbst noch mit Eric zusammen gespielt hat, über seinen Kapitän: „Da muss man eigentlich nicht mehr viele Worte verlieren. Eric verblüfft jedes Jahr wieder mit seinen Fitnesswerten. Allein schon wie er die Rückkehr in die Oberliga angegangen ist war außergewöhnlich. Und dort konnte er dann sogar mehr punkten als vor fünf Jahren. Er ist ein Musterbeispiel an Wille und Ehrgeiz. Beeindruckend ist auch, mit welchem Respekt ihm vom Gegner begegnet wird. Und das völlig zurecht, denn er ist ein besonderer Spieler, von denen es nicht so viele gibt. Ich bin sehr froh, weiter auf ihn bauen zu können.“