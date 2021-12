Auch Österreichs Finanzminister kündigt Rücktritt an

Nach ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Bundeskanzler Alexander Schallenberg hat auch der Finanzminister und Wiener ÖVP-Chef Gernot Blümel seinen vollständigen Rücktritt aus der Politik angekündigt. „Die Geburt meines zweiten Kindes hat meinen Nachdenkprozess beschleunigt“, sagte er am Donnerstagabend in einer Videobotschaft auf Facebook. „Der finale Rücktritt von Sebastian Kurz aus allen politischen Funktionen war nun der letzte Anstoß für meinen endgültigen Entschluss“, so Blümel.

Fahne von Österreich, über dts Nachrichtenagentur

Primär hätten ihn aber familiäre Gründe dazu bewegt. „Ich hatte immer den Anspruch und das Ziel, das Beste für unser Land zu geben, und zwar mit aller Kraft“, sagte der ÖVP-Politiker. Es gebe noch viele Fragen zu klären, etwa die Zukunft des Mittelstands. „Aber nicht mehr von mir. Ich habe mich für die Familie entschieden“, sagte Blümel.