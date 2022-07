Und wieder ein Tag ausverkauft. Nachdem gestern bereits alle Tickets für Samstag ausverkauft waren, ist jetzt auch der Sonntag ausverkauft. Am Eiskanal ist am Wochenende mit jeweils 7.300 Besuchenden eine unglaubliche Stimmung zu erwarten.

Wichtig: Ausgenommen sind weiterhin Karten für Kinder unter 12 Jahren und Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung. Diese Personen bekommen ihre Freikarte für Samstag oder Sonntag an der Tageskasse oder in der Bürgerinformation am Rathausplatz, für sie wurde ein Kontingent reserviert.

Tickets für restliche WM-Tage noch verfügbar

Im Vorverkauf in der Bürgerinformation am Rathausplatz und online unter

augsburg2022.com/tickets sind noch Karten die Vorläufe der Kajak-Einer am Donnerstag und die Vorläufe der Canadier-Einer am Freitag erhältlich. Sicher dir jetzt dein Ticket!

Öffnungszeit der Bürgerinformation am Samstag

Im Zuge der Kanuslalom-WM hat die Bürgerinformation am Rathausplatz diesen Samstag von 10-17 Uhr geöffnet. Interessierte bekommen hier neben Tickets auch Informationen und können das Maskottchen der Kanuslalom-WM, den Biber Gustl, erwerben.