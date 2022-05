Auch ZDF-Politbarometer sieht CDU in NRW knapp vorn

Etwas über eine Woche vor der Landtagswahl in NRW sieht auch das ZDF-Politbarometer die CDU knapp vorn. Wenn schon diesen Sonntag Wahl wäre, kämen die Christdemokraten auf 30 Prozent, die SPD auf 28 Prozent. Das gleiche Ergebnis veröffentlichte am Vortag Infratest, und auch bei der Wahl vor fünf Jahren war die CDU schließlich zwei Punkte vor der SPD, wenngleich auf geringfügig höherem Niveau.

Plakate zur NRW-Landtagswahl 2022, über dts Nachrichtenagentur

Die Grünen werden im Politbarometer aktuell aber zwei Punkte stärker gesehen als bei Infratest und fast dreimal so stark wie vor fünf Jahren, bei 18 Prozent. Mit deutlichem Abstand folgen in der ZDF-Umfrage FDP und AfD mit jeweils sieben Prozent, die Linke würde mit 3 Prozent weiterhin nicht in den Landtag kommen. Die Sonstigen sind zusammen bei sieben Prozent. Die Wahl zum 18. Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen soll am 15. Mai stattfinden.