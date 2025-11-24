Audi RS 6 in Röhrnbach gestohlen: Polizei sucht Zeugen für Autodiebstahl in Kumreut

In der Nacht von Freitag, dem 21. November 2025, auf Samstag, den 22. November 2025, wurde im Gemeindeteil Kumreut, Landkreis Freyung-Grafenau, ein hochwertiger Pkw gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten einen Audi RS 6 aus dem sechstelligen Preissegment und versuchten an einem zweiten Wohnanwesen, einen weiteren Audi zu stehlen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau leitet die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise.

Diebstahl eines Audi RS 6 in der Nacht

Am Samstagmorgen entdeckte der Besitzer, dass sein vor dem Haus geparkter Audi RS 6 verschwunden war. Die Täter nutzten vermutlich das Keyless-System und fingen das Funksignal des Autoschlüssels ab, um Zugang zum Fahrzeug zu erhalten. Der gestohlene Wagen wurde sofort zur Fahndung ausgeschrieben, und umfassende Ermittlungsschritte wurden auch über die Landesgrenzen hinaus eingeleitet.

Zweiter Diebstahlversuch ohne Erfolg

In der gleichen Nacht, zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr, versuchten Unbekannte in der Nähe des ersten Tatortes, einen weiteren hochwertigen Audi zu stehlen, scheiterten jedoch. Bislang verliefen die Fahndungsmaßnahmen erfolglos. Die Polizei in Passau benötigt dringend Hinweise.

Hinweisaufruf der Kripo Passau

Die Kriminalpolizei Passau bittet alle Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, um Mithilfe. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0851/9511-0 bei der Kriminalpolizei Passau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.