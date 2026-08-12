Polizeipräsidium Oberfranken

Audi RS Q8 im Wert von rund 130.000 Euro aus Hof in Kronach gestohlen

Audi RS Q8 im Wert von rund 130.000 Euro aus Hof in Kronach gestohlen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Unbekannte stahlen in der Nacht zum Mittwoch einen hochwertigen Pkw aus einer Hofeinfahrt in Kronach. Gegen kurz vor 4 Uhr bemerkte der 60-jährige Halter den Diebstahl seines schwarzen Audi RS Q8, nachdem der SUV in der Einfahrt auf unbekannte Weise gestartet und vom Gelände weggeführt worden war.

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Zeuge beobachtet flüchtende Person

Der 60-jährige Deutsche sah zudem einen dunkel gekleideten Mann, der zu Fuß aus dem Bereich des Anwesens in Richtung Kreuzbergstraße verschwand. Die daraufhin alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung mit zahlreichen Streifen ein, fand bislang jedoch keine weiteren Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder der Täter.

Kriminalpolizei ermittelt — Sachschaden hoch

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen wegen Diebstahls eines Kraftfahrzeugs übernommen. Der Beuteschaden wird auf zirka 130.000 Euro geschätzt. Die Ermittler bitten Zeugen, die Verdächtiges oder den beschriebenen dunkel gekleideten Mann wahrgenommen haben, sich bei der Kriminalpolizei zu melden.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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