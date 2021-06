Auf dem Augsburger Gaswerkgelände ist dieses Wochenende wieder einiges geboten

Auch dieses Wochenende ist auf dem Gaswerkgelände wieder einiges geboten, um die Augsburgerinnen und Augsburger beim Augsburger Stadtsommer in Bewegung zu bringen.

Die Aktivwiese ist ab Freitag um 15:00 Uhr wieder für alle kostenfrei geöffnet. Im Biergarten wird das Beisammensein unter freiem Himmel und Bewirtung durch The Balkan Kitchen musikalisch begleitet. Sportlich geht es mit vielen Mitmachangeboten von Augsburger Sportvereinen rund. Von Fußballdarts, einer Partie Kicker oder T-Shirts bemalen: Der FC Augsburg wartet mit einem bunten Angebot für Groß und Klein auf. Auch das Ferienprogramm Tschamp sowie die Bayerische Sportjugend sind mit sportlichen Aktionen am Wochenende vertreten. Wer Denksport ausüben möchte, kann sich am Samstag im Biergarten auf eine Partie Schach treffen. Die Schachfreunde Augsburg e.V. sind wieder mit Equipment vor Ort. Auf der Bühne zeigt der Turnverein Augsburg einen Querschnitt seiner vielen Sportangebote; die Banater Schwaben & Siebenbürger Sachsen sowie Mitmachprogramme von Qigong bis Copoeira zeigen wie vielfältig Augsburgs Sportwelt ist.

Kulturbühne vom 10. bis 13. Juni

Auch die mit Ticketkauf verbundene Kulturbühne wird diese Woche wieder bespielt.

Am Donnerstag präsentiert raumpflegekultur die Künstler*in LAKEDAIMON & LIZKI (Support). Mit Pop- und Folk-Songwriting mit elektronischen Flächen und Strukturen, Jazz-Elementen kombiniert mit gesampelten Beats sowie mit elektronisch produzierten Klängen und Klavier wird das Konzert ein grandioser Auftakt für das Wochenende. Am Freitag führt das Klexs Theater zusammen mit Augsburg München Schauspiel „Ein Sommernachtstraum“ auf.

Am Samstag treten mit Plan B, Hörstreich und den Revelling Crooks, gleich drei lokale Bands auf, die mit Punk-Rock laut und wild auf dem Gaswerksommer einheizen. Am Sonntag versprechen die Innocent Prostitutes, Knochenfabrik und Rohrgebölk laute Musik, gute Laune und vor allem ganz viel Punk-Rock.

Weitere Informationen rund um den Gaswerksommer sowie zum Ticketverkauf: www.gaswerk-sommer.de und www.augsburger-stadtsommer.de