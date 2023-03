Auf dem Nockherberg – Starkbierprobe begeistert das Publikum

Nach zwei Absagen und einem gefeierten digitalen Starkbieranstich gab es am Freitagabend wieder ein Politiker-Derblecken mit Fastenrede und Singspiel vor vollem Saal auf dem Münchner Nockherberg. Die Live-Übertragung der Starkbierprobe im BR Fernsehen war wieder ein Publikumsmagnet: 1,9 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bundesweit, davon rund 1,3 Millionen in Bayern, sahen „Auf dem Nockherberg 2023“. Der Marktanteil in Bayern lag bei starken 33,7 Prozent.

Maximilian Schafroth hielt in seiner angemessen spöttischen, aber auch nachdenklichen Fastenrede wieder der Politikprominenz den Spiegel vor. Das Singspiel von Richard Oehmann und Stefan Betz ließ Spitzenpolitiker auf einer einsamen Insel stranden und bot politische Satire und Musik auf hohem Niveau. Bei Fastenrede und Singspiel amüsierte sich auch das jüngere Publikum: Von den 14- bis 49-Jährigen war fast jeder Fünfte beim Starkbieranstich live dabei (19,5% MA). Der „Nockherberg“ war auch Gesprächsthema im Netz: #nockherberg belegte zeitweise Zeit Platz 1 der Twitter-Trends.

Die anschließende Gesprächsrunde „Sauber derbleckt“ sowie die weiteren flankierenden Sendungen rundeten den erfolgreichen Nockherberg-Abend im BR Fernsehen ab und sorgten für einen hervorragenden Tagesmarktanteil von 16,7 Prozent in Bayern.

Björn Wilhelm, BR-Programmdirektor Kultur: „Geschliffen, schonungslos, nachdenklich, herzlich – und einfach wahnsinnig gute Unterhaltung: Der Nockherberg vor Publikum ist wieder da, und wie! Eine starke Fastenrede, die mit ihrem Appell für Freiheit und Demokratie zu Recht Standing Ovations bekommen hat, ein mitreißendes Singspiel und die großartige Resonanz beim Publikum im BR Fernsehen haben wieder einmal unterstrichen, wie einzigartig der Starkbieranstich ist. Großes Kompliment und Dank an alle Künstlerinnen und Künstler, das Team des Bayerischen Rundfunks und alle Beteiligten!“

Die Starkbierprobe 2023 ist in der ARD Mediathek dauerhaft verfügbar.

Nachbetrachtungen gibt es u. a. in Wir in Bayern: Zum großen „Nockherberg-Rückblick“ ist am Montag, 6. März (16.15 Uhr) nach seiner Premiere das neue Söder-Double Thomas Unger im „Wir in Bayern-Wohnzimmer“ zu Besuch. Außerdem berichtet Sina Reiß, Double von Katharina Schulze, von der Reaktion ihres Originals nach dem Auftritt.