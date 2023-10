Auf dem Weg zurück in die Zukunft – Jess Thorup hat die Arbeit als Cheftrainer des FC Augsburg aufgenommen

Jess Thorup hat seine Arbeit als Cheftrainer des FC Augsburg aufgneommen. Er soll mit der jungen Mannschaft nicht nur wieder erfolgreicher, sondern auch attraktiver spielen. Gemeinsam soll der nächste Schritt in Richtung einer erfolgreichen Zukunft gegangen werden.

Spätestens ab 10:30 Uhr am Dienstag begann beim FC Augsburg eine neue Zeitrechnung. Mit Jess Thorup betrat der neue Cheftrainer erstmals das Trainingsgelände an der Arena. Der durch rund 400 Profispiele als Verantwortlicher gestählte Trainer leitete, nach einer längeren Kabinenansprache, seine erste Übungseinheit beim schwäbischen Erstligisten. Schnell wird klar, dass der 53-jährige Däne halten möchte, was er bei seiner Präsentation am Monntagnachmittag den Pressevertretern mit auf den Weg gegeben hat. „Ich möchte alle auf meinem Boot haben, aber ich stehe vorne und zeige die Richtung an.“ Immer wieder leitete er seine neuen Spieler lautstark an, unterbrach mit lautem Pfiff, wenn ihm etwas aufgefallen war. Fast eineinhalb Stunden lang ließ er die Mannschaft offensive Situationen spielen, der ehemalige Angreifer möchte offensichtlich aktiven, nach vorne gerichteten Fußball spielen lassen. Thorup soll den FCA wieder zurück in die Zukunft befördern, sprich gemäß den Clubvorgaben, mit jungen Spielern attraktiven Sport zeigen und den nächsten Schritt in der Entwicklung des Vereins zu gehen. Schon Vorgänger Maaßen wollte vorwärtsgerichteten Fußball spielen lassen, um zuletzt wieder verstärkt das Augenmerk auf die Defensive zu legen. Der FCA soll wieder erfolgreicher spielen und die Anhängerschaft begeistern. Am Montag hatte er zu Protokoll gegeben, dass er Potenziale bei vielen Spielern sehe, die er wecken möchte. Jeder Spieler erhalte eine faire Chance, mit jedem wolle er reden. Mit entsprechend großem Elan gingen alle anwesenden Spieler (die Nationalspieler sind, Ausnahme der angeschlagene Vargas. noch unterwegs) die neue Aufgabe an. Immer wieder suchte der neue Chef dabei auch das Gespräch mit seinen Spielern. Anders als bei der Pressekonferenz oder bei Vorgänger Enrico Maaßen erfolgten Kommandos und die Teamansprache auf Englisch, bei einer Mannschaft aus 13 Nationen wohl der kleinste, gemeinschaftliche sprachliche Nenner. Thorup möchte, dass man ihn und seine Ideen möglichst schnell versteht. „Zuerst einmal geht es darum zu stabilisieren, Selbstvertrauen zu schaffen und ein Fundament aufzubauen, um dann Schritt für Schritt nach oben zu gehen“, so der neue „wichtigste Mann im Verein“ , wie ihn Sportdirketor Marinko Jurendic ankündigte.

Etwa 50 Fans hatten sich ins kalte Nebelgrau des Haunstetter Herbstvormittags aufgemacht, die meisten waren angetan von der ersten Einheit unter neuer Führung und von Thorup, der sich nach dem Training noch ausreichend Zeit für Anhänger und Medienschaffende genommen hatte. Diese Zeit wird er in den kommenden Tagen wohl eher nicht immer haben. Bereits am Sonntag (22.10. 17:30 Uhr) steht bei Aufsteiger 1.FC Heidenheim nach Stationen in Dänemark und Belgien seine persönliche Bundesligapremiere an. Nach über einem Jahr ohne Auswärtserfolg soll dort auch gleich sein erster Sieg eingefahren werden: „Ich weiß, kurzfristig geht es darum zu siegen“. Die Fans hätten sicher nichts dagegen.